ФОМ: 23% россиян довольны своим материальным положением

По данным опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), 23% россиян оценивают своё нынешнее материальное положение как хорошее.

Чаще всех своим достатком довольна молодёжь 18-30 лет - 36% респондентов этой возрастной категории.

Недовольны своим материальным положением 19% россиян, среди сограждан 46-60 лет -- каждый четвёртый (25%).

56% россиян считают своё материальное положение средним, среди сограждан в возрасте от 31 года до 45 лет и старше 60 лет этот показатель составляет по 60% соответственно.