 

ФОМ: 23% россиян довольны своим материальным положением

 

По данным опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), 23% россиян оценивают своё нынешнее материальное положение как хорошее.

Чаще всех своим достатком довольна молодёжь 18-30 лет - 36% респондентов этой возрастной категории.

Недовольны своим материальным положением 19% россиян, среди сограждан 46-60 лет -- каждый четвёртый (25%).

56% россиян считают своё материальное положение средним, среди сограждан в возрасте от 31 года до 45 лет и старше 60 лет этот показатель составляет по 60% соответственно.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 43% россиян не имеют сбережений
» 56% россиян считают, что власти озабочены только своим благополучием
» ВЦИОМ: россияне считают, что они принимают решения сами, а вот другие — нет
» На "чёрную" зарплату согласны более трети россиян
» Больше половины россиян ощущают угрозу ядерной войны
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Волна исторического реваншизма в Европе может смести послевоенные границы

Волна исторического реваншизма в Европе может смести послевоенные границы

В Москве в Доме Молодёжи открывается выставка молодых художников из Донбасса

В Москве в Доме Молодёжи открывается выставка молодых художников из Донбасса

Конвейер ненависти в украинской школе

Конвейер ненависти в украинской школе

Устранение человечества

Устранение человечества

Победа любой ценой, ибо поражение обойдётся дороже

Победа любой ценой, ибо поражение обойдётся дороже

Приднестровье и Молдавия: кто дрогнет первым

Приднестровье и Молдавия: кто дрогнет первым

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Президент Молдавии заявила, что вступление в ЕС -- единственный путь для выживания страны

  • 19:11
  • 143

ФОМ: 23% россиян довольны своим материальным положением

  • 17:21
  • 176

В Изюме улицы Пушкина и Суворова переименуют в улицы Бандеры и Петлюры

  • 17:18
  • 164

В МАГАТЭ заявили, что РФ не против вывода вооружений с ЗАЭС

  • 17:05
  • 178

Латвия пригрозила выдворить из страны телеканал "Дождь"

  • 21:29
  • 493

Адвокат рассказал о допустимых в РФ мерах самообороны

  • 21:03
  • 415
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru