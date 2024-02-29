В США исследовали удовлетворённость демократией по всему миру

Американский Исследовательский центр Пью провёл изучение удовлетворённости демократией по всему миру. Выяснилось, что почти везде удовлетворённость демократией снижается, включая сами США (-8% по сравнению с 2021 годом). Более всего удовлетворённость демократией снизилась во Франции, Британии, Южной Корее, Германии и Нидерландах. Также удовлетворённость демократией снизилась в Польше, Венгрии, Израиле и Канаде. Подросла она в Италии, Австралии, Индии, Индонезии, Мексике.

При этом только в Швеции большинство людей (56%) считают, что избираемым политикам не безразлично то, что думают о них избиратели. В Индии так считают 41%, в Канаде, Нидерландах, Германии, Индонезии, Израиле -- треть или больше трети опрошенных верят, что избираемые политики думают об избирателях. В других странах, включая США (83%), Британию (70%), Францию (74%) люди считают, что их нужды политикам безразличны.

Хотя представительская демократия остаётся самым популярным способом правления по всему миру (77% считают его хорошим), по сравнению с 2017-м годом в Греции, Мексике, Индии, Германии, Италии, Испании, Швеции, Южной Корее, Кении, Венгрии, Британии, Бразилии выросло число людей, считающих, что править должны "эксперты", а в Мексике, Кении, Индии, Южной Корее, Аргентине, Польше, Германии выросло число и тех, кто считает, что править должен "сильный лидер". Правление "экспертов" сейчас считают хорошим 58% людей по всему миру.



