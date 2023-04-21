Европейцы считают, что можно не верить в Бога и быть моральным человеком

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), во всех (участвовавших в опросе) европейских странах большинство населения высказались за то, что можно не верить в Бога и быть моральным человеком. Во Франции так считают 77%, в Британии и Нидерландах -- 76%, в Испании -- 74%, в Италии -- 68%, в Польше -- 67%, в Венгрии -- 63%, в Германии -- 62%, и в Греции -- 60%.

В США 65% опрошенных американцев считают, что не обязательно верить в Бога, чтобы быть моральным человеком; и так же считают 73% канадцев и 85% австралийцев.

Для сравнения: эту же точку зрения разделяют 50% израильтян и только 22% малазийцев.

Интересно, что это же мнение (необязательность веры в Бога для того, чтобы быть моральным человеком) высказывало большинство даже среди тех, кто считает себя верующим человеком (хотя и реже в сравнении с неверующими: в США -- 56%, в Германии -- 51%).



