 

Стало известно о том, как США приняли решение атаковать Иран

 

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о начале атаки на Иран ещё во время телефонного разговора 23 февраля; перед этим они за два месяца встречались дважды и 15 раз разговаривали по телефону. По данным трёх источников, Нетаньяху сообщил Трампу, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретится вместе с советниками 28 февраля. ЦРУ полностью подтвердило разведывательные данные по Хаменеи к 26 февраля, а спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер позвонили из Женевы и заявили, что переговоры с Ираном зашли в тупик, желательную для американцев сделку заключить не удаётся. Трамп склонялся к нанесению удара по Ирану ещё до того, как узнал разведывательные данные о Хаменеи, но не решил, когда это произойдёт, пока Нетаньяху ему не позвонил. Американские чиновники отметили, что во время ежегодного послания американского лидера конгрессу на следующий день после звонка президент принял «сознательное решение» не сосредотачиваться чрезмерно на Тегеране, чтобы аятолла не смог укрыться до того, как удар будет нанесен. 27 февраля Трам отдал окончательный приказ об атаке на Иран.

США заявляют, что не собираются прибегать к посредникам в ведении военной операции с Ираном.

Израиль назвал "безоговорочной целью для ликвидации" любого лидера Ирана, "назначенного иранским террористическим режимом".

Президент Франции Макрон возложил "основную ответственность" за удары по Ирану на сам Иран, при этом сказав, что не может одобрить то, что США и Израиль действуют вне международного права. 

