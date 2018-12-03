 

Зарплата каждого пятого россиянина - менее 15 тысяч рублей

Заработную плату менее 15 тысяч рублей в месяц получает каждый пятый работающий россиянин. Одни из самых низких зарплат оказались в южных регионах страны. Такие данные опубликовало сегодня РИА «Рейтинг» после детального изучения уровня зарплат по всей стране. 

«В целом по России каждый пятый работник зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц. В 22 регионах страны более 33% людей получает менее 15 тысяч рублей в месяц. Как показало исследование, в шести регионах двое из пяти работающих получают менее 15 тысяч в месяц», — утверждают эксперты агентства.

Усредненная зарплата в России, согласно проведенному исследованию, составила 26,9 тыс. рублей. На деле это означает, что половина россиян получает зарплату больше этой суммы, а половина - меньше. Количество населения с зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц составляет около 4,4%.

АПН следит за развитием событий.
 

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APN.ru