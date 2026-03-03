 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской, Запорожской областях

 

В Херсонской области в результате удара беспилотника ВСУ по легковой машине у села Великие Копани погиб мирный житель, ещё один ранен. Также ранен мужчина 1970 г.р. в Каирах.

В Грайвороне Белгородской области ранена женщина. В Зиборовке повреждено производственное предприятие, в Новой Таволжанке - коммерческий объект. Телеграм-канал Mash считает, что ВСУ могут готовиться к наступлению на Белгородскую область, к границе стянуто около восьми тысяч боевиков.

Ранен мирный житель в Энергодаре Запорожской области, повреждены автомобили и многоквартирный жилой дом.

В Брянской области ВСУ ударили по дорожной технике в Суземке, жилому дому в Случевске, машине, доставлявшей продукты в Витемлю (сгорел грузовой автомобиль, повреждены две гражданских машины и здание магазина).

Также ВСУ нанесли удар по автомобилю на автодороге Лисичанск - Новодружеск с лекарственными препаратами для жителей прифронтовых территорий ЛНР.

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской, Запорожской областях

