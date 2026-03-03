 

На помощь российским туристам, застрявшим на Ближнем Востоке, уже ушли миллиарды рублей

На помощь российским туристам, застрявшим за границей из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, уже ушли миллиарды рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Уточняется, что туроператоры потратили более 2,6 миллиарда рублей в период с 28 февраля по 5 марта. В организации сообщили, что туристические агентства ежедневно теряют 500 миллионов рублей на то, чтобы обеспечить российским туристам размещение, питание и трансферы. «Речь идёт о продлении проживания туристов в странах Персидского залива, а также транзитных туристов в ряде стран Южной и Юго-Восточной Азии».

В связи с этими затратами АТОР обратилась с просьбой о поддержке в Минэкономразвития РФ.

Минэкономразвития РФ лишь 3 марта выпустило рекомендации и МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию в туристических целях до прекращения военных действий в регионе.

По предварительным оценкам Российского союза туриндустрии, только в ОАЭ находятся до 100 тысяч российских граждан. 


