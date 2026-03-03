Глава Следственного комитета предложил лишать приобретённого гражданства за любое тяжкое преступление

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства предложил лишать приобретенного российского гражданства за любое умышленное тяжкое преступление. Он пояснил, что натурализованные граждане, совершившие подобные крайне опасные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством, а сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества в целом к институту гражданства как таковому. Глава Следственного комитета напомнил, что в 2025 году иностранцы и лица без гражданства совершили 41 103 преступления, что почти на 7% выше показателя 2024 года.

В Москве полицейские в период с февраля по июль 2022 года поставили на фиктивный миграционный учет 2 425 иностранных граждан от имени различных юридических компаний, которые фактически по указанным адресам не находились. За это они получили взятку в размере более шести миллионов рублей. Суд приговорил бывших полицейских к срокам от пяти до 13 лет лишения свободы, а также наложил арест на имущество фигурантов на сумму более 7,5 миллионов рублей.

В Свердловской области шестнадцатилетний мигрант совершил попытку поджога пункта параллельного соединения, предназначенного для обеспечения электрического соединения участка железной дороги. За свои действия он планировал получить от куратора 400 тысяч рублей, но был задержан сотрудниками ФСБ.

По данным телеграм-канала "Многонационал", в Дмитрове уроженец Таджикистана "избавился от тела ребёнка, которого сам же и сбил на тракторе, а гуманный суд присудил ему всего лишь пять месяцев исправительных работ".