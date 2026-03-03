 

В МИД и Кремле считают, что США, хоть и напали на Иран, пока не ушли от пониманий Анкориджа

 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что США не отошли от "пониманий Анкориджа". "Насколько мы можем судить, от этих пониманий, от проблемы невступления в НАТО и от необходимости признать реалии, сложившиеся на земле в результате волеизъявления людей, администрация Трампа не отходит", - сказал российский министр иностранных дел, добавив, что "с этих пониманий администрацию Трампа пытаются сбить их европейские союзники". В то же время Лавров считает "назревшим" и "давно перезревшим" "принципиальный всеобъемлющий разговор относительно того, как США видят мир". Он отметил, что "парадоксальным образом объявленная благородная цель начать войну для того, чтобы не было распространения ядерного оружия, может стимулировать совершенно противоположные тенденции".

Также и в Кремле в связи с началом американцами масштабных бомбардировок Ирана пока не видят сигналов об изменении позиции США в переговорах по украинскому урегулированию"Мы посмотрим, время покажет. Пока никаких индикаций на этот счёт нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

17 января 2025 года РФ заключила с Ираном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Глава МИД РФ обратил внимание на то, что деятельность США не соответствует заявлениям США
» Сергей Лавров vs. Кондолиза Райс
» Лавров не осуждает Иран за пломбы
» Лавров: не нужно подстрекать Украину
» Лавров — Пауэллу: Реформа является внутренним делом нашей страны
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

На помощь российским туристам, застрявшим на Ближнем Востоке, уже ушли миллиарды рублей

  • 21:19
  • 302

Глава Следственного комитета предложил лишать приобретённого гражданства за любое тяжкое преступление

  • 21:00
  • 416

Вступило в силу решение суда об изъятии имущества экс-главы Плёса

  • 20:03
  • 371

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской, Запорожской областях

  • 19:39
  • 364

В МИД и Кремле считают, что США, хоть и напали на Иран, пока не ушли от пониманий Анкориджа

  • 18:46
  • 352
США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram