В МИД и Кремле считают, что США, хоть и напали на Иран, пока не ушли от пониманий Анкориджа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что США не отошли от "пониманий Анкориджа". "Насколько мы можем судить, от этих пониманий, от проблемы невступления в НАТО и от необходимости признать реалии, сложившиеся на земле в результате волеизъявления людей, администрация Трампа не отходит", - сказал российский министр иностранных дел, добавив, что "с этих пониманий администрацию Трампа пытаются сбить их европейские союзники". В то же время Лавров считает "назревшим" и "давно перезревшим" "принципиальный всеобъемлющий разговор относительно того, как США видят мир". Он отметил, что "парадоксальным образом объявленная благородная цель начать войну для того, чтобы не было распространения ядерного оружия, может стимулировать совершенно противоположные тенденции".

Также и в Кремле в связи с началом американцами масштабных бомбардировок Ирана пока не видят сигналов об изменении позиции США в переговорах по украинскому урегулированию. "Мы посмотрим, время покажет. Пока никаких индикаций на этот счёт нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

17 января 2025 года РФ заключила с Ираном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.