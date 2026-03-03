 

Вступило в силу решение суда об изъятии имущества экс-главы Плёса

Вступило в силу решение Приволжского городского суда Ивановской области об обращении в доход государства имущества экс-главы Плеса Алексея Шевцова (признан в РФ иноагентом) на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

На протяжении 10 лет, до 2015 года, Шевцов был депутатом местного представительного органа, главой поселения в 2010-2011 годах; в это время он занимался предпринимательской деятельностью, которую впоследствии признали незаконной. Суд в полном объёме удовлетворил исковые требования прокуратуры региона. Более 300 млн рублей со счетов семьи Шевцова было передано в бюджет РФ, также в доход государства были обращены доли в его бизнесе на 356 млн рублей и недвижимость на сумму около 411 млн рублей.

Анастасия Шевцова (дочь фигуранта) ранее указывала, что "26 декабря 2025 года, уже после даты подачи апелляционных жалоб, Конституционный суд России издал специальное постановление о муниципальных депутатах и подтвердил, что им можно заниматься предпринимательством там, где они избраны, но местный Совет не должен принимать решений конкретно в их пользу. Ни в иске облпрокурора к Шевцовым, ни в решении районного суда нет упоминаний о каких-либо решениях Совета в пользу Шевцовых, претензии к ним строятся только на том, что Алексей Шевцов и вся семья — плёсские предприниматели"; также что экспертиза показала, что "приписываемое Шевцову аудиовыступление, опубликованное в издании «Eureporter», «не является продуктом работы речевого аппарата человека» и полностью сгенерировано нейросетью" (эта информация имеет касательство к признанию его иноагентом).
За два дня до суда Анастасия Шевцова писала о тяжёлом положении семьи: 
Осталось два дня до 3 марта – даты заседания Ивановского областного суда по обжалованию решения районного суда, принятого 23 октября в Приволжске. Решением районного суда, напомню, был удовлетворён иск областного прокурора к нашей семье, и у нас было изъято всё недвижимое имущество и все предприятия общественного питания на территории Плёсского городского поселения, а сверх того на нас наложили своего рода штраф в 304 миллиона рублей (присудили вернуть государству чистую прибыль отнятых у нас предприятий за 20 лет, при том что мы эту прибыль не получали на руки, а вкладывали в эти предприятия). 
В результате сейчас все наши счета заблокированы, карты не действуют, моя 87-летняя бабушка, которую прокурор посчитал пособницей, «прятавшей» деньги моего отца из-за того, что у неё был 1 (один) домик в Плёсе, не получает пенсию, ибо её пенсия тоже идёт на уплату 304-миллионного штрафа… 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» С 1 января будет действовать повышенная налоговая ставка для людей, признанных иноагентами
» 72% адвокатов в РФ сталкивались с давлением со стороны следствия
» Дочь иноагента Шевцова рассказала о произошедшем в Плёсе
» Алексей Шевцов объявлен иноагентом
» Дачу Березовского вернули казне
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

На помощь российским туристам, застрявшим на Ближнем Востоке, уже ушли миллиарды рублей

  • 21:19
  • 302

Глава Следственного комитета предложил лишать приобретённого гражданства за любое тяжкое преступление

  • 21:00
  • 416

Вступило в силу решение суда об изъятии имущества экс-главы Плёса

  • 20:03
  • 371

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской, Запорожской областях

  • 19:39
  • 364

В МИД и Кремле считают, что США, хоть и напали на Иран, пока не ушли от пониманий Анкориджа

  • 18:46
  • 352
США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram