Вступило в силу решение суда об изъятии имущества экс-главы Плёса

Вступило в силу решение Приволжского городского суда Ивановской области об обращении в доход государства имущества экс-главы Плеса Алексея Шевцова (признан в РФ иноагентом) на общую сумму свыше 1 млрд рублей.
На протяжении 10 лет, до 2015 года, Шевцов был депутатом местного представительного органа, главой поселения в 2010-2011 годах; в это время он занимался предпринимательской деятельностью, которую впоследствии признали незаконной. Суд в полном объёме удовлетворил исковые требования прокуратуры региона. Более 300 млн рублей со счетов семьи Шевцова было передано в бюджет РФ, также в доход государства были обращены доли в его бизнесе на 356 млн рублей и недвижимость на сумму около 411 млн рублей.Анастасия Шевцова (дочь фигуранта) ранее указывала, что "26 декабря 2025 года, уже после даты подачи апелляционных жалоб, Конституционный суд России издал специальное постановление о муниципальных депутатах и подтвердил, что им можно заниматься предпринимательством там, где они избраны, но местный Совет не должен принимать решений конкретно в их пользу. Ни в иске облпрокурора к Шевцовым, ни в решении районного суда нет упоминаний о каких-либо решениях Совета в пользу Шевцовых, претензии к ним строятся только на том, что Алексей Шевцов и вся семья — плёсские предприниматели"; также что экспертиза показала, что "приписываемое Шевцову аудиовыступление, опубликованное в издании «Eureporter», «не является продуктом работы речевого аппарата человека» и полностью сгенерировано нейросетью" (эта информация имеет касательство к признанию его иноагентом).