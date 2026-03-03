Вступило в силу решение суда об изъятии имущества экс-главы Плёса

На протяжении 10 лет, до 2015 года, Шевцов был депутатом местного представительного органа, главой поселения в 2010-2011 годах; в это время он занимался предпринимательской деятельностью, которую впоследствии признали незаконной. Суд в полном объёме удовлетворил исковые требования прокуратуры региона. Более 300 млн рублей со счетов семьи Шевцова было передано в бюджет РФ, также в доход государства были обращены доли в его бизнесе на 356 млн рублей и недвижимость на сумму около 411 млн рублей.

Осталось два дня до 3 марта – даты заседания Ивановского областного суда по обжалованию решения районного суда, принятого 23 октября в Приволжске. Решением районного суда, напомню, был удовлетворён иск областного прокурора к нашей семье, и у нас было изъято всё недвижимое имущество и все предприятия общественного питания на территории Плёсского городского поселения, а сверх того на нас наложили своего рода штраф в 304 миллиона рублей (присудили вернуть государству чистую прибыль отнятых у нас предприятий за 20 лет, при том что мы эту прибыль не получали на руки, а вкладывали в эти предприятия).

В результате сейчас все наши счета заблокированы, карты не действуют, моя 87-летняя бабушка, которую прокурор посчитал пособницей, «прятавшей» деньги моего отца из-за того, что у неё был 1 (один) домик в Плёсе, не получает пенсию, ибо её пенсия тоже идёт на уплату 304-миллионного штрафа…