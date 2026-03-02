В России снизился уровень цифровой грамотности

Доля людей с базовым уровнем цифровой грамотности увеличилась на 9 п.п., однако категория продвинутых пользователей сократилась на 10 п.п. Согласно исследованию, наибольшие трудности у россиян вызывает настройка программного обеспечения (53 п.п., снижение на 6 п.п.), оценка достоверности информации (59 п.п.), создание аудио- и видеоконтента (59 п.п.). Навык настройки ПО особенно важен, когда нужно обеспечить конфиденциальность персональных данных и анонимность, чтобы противостоять мошенникам и предотвратить использование данных в рекламно-манипулятивных целях.

Понимание типов файлов традиционно входило в топ-3 цифровых навыков, хорошо развитых у россиян, но в 2025 году этот показатель снизился на 6 п.п. год к году. «Люди постепенно перестают оперировать файлами, так как современные пользователи используют всё чаще мобильные персональные устройства, где интерфейсы ориентированы на работу с цифровыми объектами: условно, человек, отправляя в мессенджере эмоцию, не вникает, что он высылает — текстовые символы, эмодзи, GIF, видео или что-либо ещё», — пояснили в аналитическом центре НАФИ.