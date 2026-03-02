В России снизился уровень цифровой грамотности

В 2025 году в России впервые за семь лет снизился уровень цифровой грамотности, хотя выросла доля россиян с базовым уровнем. Согласно данным
ежегодного замера «Индекса цифровой грамотности россиян по международной методологии DigComp» за 2025 год, подготовленного НАФИ, уровень цифровой грамотности россиян в прошлом году снизился на 3 п.п. год к году, составив 68 п.п. (индекс измеряется в процентных пунктах). Снижение показателя свидетельствует, что россияне не успевают адаптироваться к скорости развития и внедрения в жизнь новых технологий, считают исследователи.
Доля людей с базовым уровнем цифровой грамотности увеличилась на 9 п.п., однако категория продвинутых пользователей сократилась на 10 п.п. Согласно исследованию, наибольшие трудности у россиян вызывает настройка программного обеспечения (53 п.п., снижение на 6 п.п.), оценка достоверности информации (59 п.п.), создание аудио- и видеоконтента (59 п.п.). Навык настройки ПО особенно важен, когда нужно обеспечить конфиденциальность персональных данных и анонимность, чтобы противостоять мошенникам и предотвратить использование данных в рекламно-манипулятивных целях.
Понимание типов файлов традиционно входило в топ-3 цифровых навыков, хорошо развитых у россиян, но в 2025 году этот показатель снизился на 6 п.п. год к году. «Люди постепенно перестают оперировать файлами, так как современные пользователи используют всё чаще мобильные персональные устройства, где интерфейсы ориентированы на работу с цифровыми объектами: условно, человек, отправляя в мессенджере эмоцию, не вникает, что он высылает — текстовые символы, эмодзи, GIF, видео или что-либо ещё», — пояснили в аналитическом центре НАФИ.
Cотрудникам аппарата правительства РФ скоро будет
доступно ещё больше функций искусственного интеллекта. В частности - создание протоколов по итогам
совещаний, классификация документов по тематикам, создание справок на основе материалов, "умный" поиск по базам знаний. "На 2026 год в
разработке находятся 13 ИИ-сервисов: в том числе для аналитики, работы с
письмами, контроля выполнения и другие", - рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Мы не только обучаем госслужащих применять ИИ в своей работе, но и стремимся
изменить их отношение к технологии. Сегодня умение грамотно использовать
искусственный интеллект - это новая профессиональная компетенция. Нет ничего
плохого в том, чтобы применять современные инструменты, которые позволяют
решить задачу за несколько минут вместо нескольких часов", - считает
Григоренко.