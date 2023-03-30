 

В России вырос до 71% уровень цифровой грамотности

Всего лишь за несколько лет, с 2018 года, уровень цифровой грамотности в РФ вырос с 52% до 71%. В исследовании аналитического центра НАФИ говорится, что "среди обладающих цифровой грамотностью у 29% россиян продвинутый уровень, у 69% базовый, еще у 2% начальный". Даже среди неработающих пенсионеров уровень цифровой грамотности составляет 65%.
С другой стороны, не очень понятно, что считать цифровой грамотностью. По данным исследования, россияне умеют работать с информацией и с данными, справляются с использованием мобильных устройств для общения, а также с настройкой антивирусной защиты, однако не осознают важность умения защищать свои персональные данные. "Хуже всего у жителей России обстоят дела с умением самостоятельно настраивать программное обеспечение".
 

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APN.ru