В России вырос до 71% уровень цифровой грамотности
- 30.03.2023, 18:34,
- Новости
- 259
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Всего лишь за несколько лет, с 2018 года, уровень цифровой грамотности в РФ вырос с 52% до 71%. В исследовании аналитического центра НАФИ говорится
, что "среди обладающих цифровой грамотностью у 29% россиян продвинутый уровень, у 69% базовый, еще у 2% начальный". Даже среди неработающих пенсионеров уровень цифровой грамотности составляет 65%.
С другой стороны, не очень понятно, что считать цифровой грамотностью. По данным исследования, россияне умеют работать с информацией и с данными, справляются с использованием мобильных устройств для общения, а также с настройкой антивирусной защиты, однако не осознают важность умения защищать свои персональные данные. "Хуже всего у жителей России обстоят дела с умением самостоятельно настраивать программное обеспечение".