В России вырос до 71% уровень цифровой грамотности

Всего лишь за несколько лет, с 2018 года, уровень цифровой грамотности в РФ вырос с 52% до 71%. В исследовании аналитического центра НАФИ говорится , что "среди обладающих цифровой грамотностью у 29% россиян продвинутый уровень, у 69% базовый, еще у 2% начальный". Даже среди неработающих пенсионеров уровень цифровой грамотности составляет 65%.

С другой стороны, не очень понятно, что считать цифровой грамотностью. По данным исследования, россияне умеют р аботать с информацией и с данными, справляются с использованием мобильных устройств для общения, а также с настройкой антивирусной защиты, однако не осознают важность умения защищать свои персональные данные. "Хуже всего у жителей России обстоят дела с умением самостоятельно настраивать программное обеспечение".



