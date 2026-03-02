Через датчики давления в шинах можно следить за перемещениями автомобиля

амодельное устройство позволяет регулярно собирать данные о перемещениях автомобилей, оснащаемых датчиками давления в шинах TPMS. Речь идёт о варианте датчиков, оснащённых собственным аккумулятором и передатчиком сигнала, который бортовой компьютер машины считывает для контроля за давлением в шине. Устройство за $100 позволяет перехватывать данный сигнал на расстоянии до 50 метров и собирать информацию о перемещениях автомобиля потенциальной жертвы.

Для массового сбора информации в плотном потоке машин такие устройства вряд ли годятся, но если злоумышленники определили идентификаторы датчиков конкретного автомобиля, они могут регулярно получать информацию о его перемещениях в пределах зоны действия считывающего устройства. Этого вполне может быть достаточно для определения периодов, когда автомобиль покидает периметр контролируемой зоны и возвращается в неё. В случае с грузовыми машинами, оснащёнными такими датчиками, получаемая информация может использоваться для приблизительной оценки массы груза. Хакеры также могут подменять сигналы системы, заставляя её думать, что на конкретной машине спустило колесо. Если водитель после получения такого сигнала остановится и выйдет из машины, он потенциально может подвергнуться нападению недоброжелателей, либо опоздать в пункт назначения из-за подобного подлога.

Компании, которые собирают открытые данные из интернета для обучения ИИ-моделей, всё активнее ищут новые источники трафика. Одна из них — Bright Data, оператор глобальной прокси-сети, — выпустила SDK для приложений Smart TV, позволяющий использовать телевизоры пользователей для сбора веб-данных. Код Bright Data обнаружили в ряде приложений для смарт-телевизоров. После запросов журналистов разработчики этих программ либо отказались от комментариев, либо удалили интеграцию прокси из своих приложений.