 

Через датчики давления в шинах можно следить за перемещениями автомобиля

Исследование команды, объединившей представителей нескольких европейских университетов и представителей IMEDA Networks, путём экспериментов показало, что получить данные о перемещениях автомобиля злоумышленники могут через датчики давления в шинах. Самодельное устройство позволяет регулярно собирать данные о перемещениях автомобилей, оснащаемых датчиками давления в шинах TPMS. Речь идёт о варианте датчиков, оснащённых собственным аккумулятором и передатчиком сигнала, который бортовой компьютер машины считывает для контроля за давлением в шине. Устройство за $100 позволяет перехватывать данный сигнал на расстоянии до 50 метров и собирать информацию о перемещениях автомобиля потенциальной жертвы.

Для массового сбора информации в плотном потоке машин такие устройства вряд ли годятся, но если злоумышленники определили идентификаторы датчиков конкретного автомобиля, они могут регулярно получать информацию о его перемещениях в пределах зоны действия считывающего устройства. Этого вполне может быть достаточно для определения периодов, когда автомобиль покидает периметр контролируемой зоны и возвращается в неё. В случае с грузовыми машинами, оснащёнными такими датчиками, получаемая информация может использоваться для приблизительной оценки массы груза. Хакеры также могут подменять сигналы системы, заставляя её думать, что на конкретной машине спустило колесо. Если водитель после получения такого сигнала остановится и выйдет из машины, он потенциально может подвергнуться нападению недоброжелателей, либо опоздать в пункт назначения из-за подобного подлога. 

 

Компании, которые собирают открытые данные из интернета для обучения ИИ-моделей, всё активнее ищут новые источники трафика. Одна из них — Bright Data, оператор глобальной прокси-сети,  выпустила SDK для приложений Smart TV, позволяющий использовать телевизоры пользователей для сбора веб-данных. Код Bright Data обнаружили в ряде приложений для смарт-телевизоров. После запросов журналистов разработчики этих программ либо отказались от комментариев, либо удалили интеграцию прокси из своих приложений.

SDK встраивается в приложения для Smart TV, после чего пользователю предлагается согласиться на участие в прокси-сети. Если согласие получено, соединение может использоваться для передачи стороннего трафика через его домашний интернет-канал. Собранные таким образом данные затем поступают на серверы Bright Data и продаются компаниям, работающим в сфере ИИ.

В компании заявляют, что SDK не собирает личные данные напрямую и что участие полностью добровольное — пользователь может отказаться в любой момент (если осознает, что является объектом сбора данных). 


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Обратная сторона консерватизма

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

