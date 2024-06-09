 

51% россиян так или иначе представляют себе будущее России

Генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы" Владимир Табак на Петербургском международном экономическом форуме представил исследование, согласно которому 51% россиян полностью или частично представляют образ будущего России. 

Более трети опрошенных (38%) считают, что самым актуальным станет навык цифровой грамотности. Список ключевых профессий, по мнению респондентов, возглавят врачи, учителя, ученые, инженеры и ИТ-специалисты. Россияне надеются на появление лекарств от рака, диабета и деменции, а также изобретения, которое поможет продлить жизнь. 32% россиян считают, что технологии будущего будут доступны всем, а 63% опасаются, что они будут дорогими, и некоторые страны будут ими обделены. Кроме того, у россиян есть страх, что роботы лишат их рабочих мест. Также граждане боятся атрофии мыслительных процессов, уничтожения природы, бесконтрольных действий машин или их восстания. "Но при всём скептическом отношении к будущему и страхам, технооптимизм у нас работает", - считает генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.

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