51% россиян так или иначе представляют себе будущее России

51% россиян полностью или частично представляют образ будущего России.

Генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы" Владимир Табак на Петербургском международном экономическом форуме представил исследование , согласно которому

Более трети опрошенных (38%) считают, что самым актуальным станет навык цифровой грамотности. Список ключевых профессий, по мнению респондентов, возглавят врачи, учителя, ученые, инженеры и ИТ-специалисты. Россияне надеются на появление лекарств от рака, диабета и деменции, а также изобретения, которое поможет продлить жизнь. 32% россиян считают, что технологии будущего будут доступны всем, а 63% опасаются, что они будут дорогими, и некоторые страны будут ими обделены. Кроме того, у россиян есть страх, что роботы лишат их рабочих мест. Также граждане боятся атрофии мыслительных процессов, уничтожения природы, бесконтрольных действий машин или их восстания. "Но при всём скептическом отношении к будущему и страхам, технооптимизм у нас работает", - считает генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.