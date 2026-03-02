ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Запорожской областях и Новороссийске

Стало известно, что 28 февраля ВСУ ударили по сотрудникам отдела МВД России "Голопристанский". В результате погибли пять сотрудников полиции, шестеро ранены. Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в селе Каиры Херсонской области, ранен мужчина 1970 г.р.
ВСУ обстреляли село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, погиб пожилой мужчина, пожилая женщина ранена. В результате атаки со стороны ВСУ в Токмакском, Пологовском, Каменско-Днепровском, а также в Васильевском муниципальных округах Запорожской области отключилось электроснабжение. В Васильевке обстрелян многоквартирный дом, также повреждены несколько частных домов.
Семь человек ранены в результате ночной атаки украинских беспилотников на Новороссийск, повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, а также три детских сада, загорелся топливный терминал на причале. В городе введён режим ЧС.
В Кременной, ЛНР, дрон ударил по городской больнице, здание повреждено.