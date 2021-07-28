 

11% россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях хотя бы частично

 
Согласно опросу рекрутингового сервиса "Хедхантер", лишь 11% россиян выразили готовность получать зарплату в национальной цифровой валюте, причём половина из них согласна получать цифровыми рублями не более 50% зарплаты.
48% респондентов затруднились дать ответ.
В июне первый зампред Банка России Сергей Швецов заявлял, что цифровой рубль через несколько десятилетий заменит «заразные деньги», а наличность отмирает. По словам Швецова, наличные деньги используют для обслуживания «серого» бизнеса либо в случае, когда нет возможности произвести безналичный платеж.



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APN.ru