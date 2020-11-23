 

У россиян снизились доходы и готовность делать сбережения

По данным "Левада-центра" и Росстата, в третьем квартале 2020 года реальный располагаемый доход россиян снизился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растёт число тех, кто не готов делать сбережения сейчас и сомневается, что у него будет такая возможность через год. Между тем, доля россиян, уже имеющих сбережения, с начала года не снизилась, а даже чуть выросла -- с 28% до 31%, однако, напротив, снизился размер сбережений. 47% опрошенных в конце октября россиян говорят, что их сбережения -- в размере одного месячного семейного дохода, 41% -- в пределах нескольких месячных доходов. 

 

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APN.ru