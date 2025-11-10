ВЦИОМ: 55% россиян безразличны к тому, что кто-то обходит блокировки в интернете

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство (55%) россиян безразлично относятся к тому, что кто-то обходит блокировки в интернете, причём молодые россияне относятся к этому даже положительно. По мнению ВЦИОМа, это значит, что в России "формируются два «цифровых мира»: один контролируемый и «безопасный» для тех, кто не ищет обходных путей и ограничивается доступными платформами, второй — свободный, но требующий усилий и скорее продвинутого уровня цифровой грамотности. Появление этих двух «цифровых миров», поляризация общества по медиапривычкам на фоне блокировок платформ могут усугубить проблему информационных «пузырей». Картина мира молодежи и старшего поколения будет различаться, что не только затруднит межпоколенческий диалог и взаимопонимание, но и может способствовать дальнейшему усилению ценностных расхождений, которые мы уже активно наблюдаем".

Из заблокированных ресурсов россиянам больше всего не хватает "Ютуба": каждый десятый сказал об этом прямо. При этом 24% россиян поддерживают ограничения некоторых западных платформ.