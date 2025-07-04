 

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение о краже 6,6 млрд рублей при разработке "планшета Чубайса"

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего гендиректора компании «Пластик Лоджик» Бориса Галкина. Его и ещё нескольких фигурантов обвиняют в хищении денег компании «Роснано» на сумму более 6,6 млрд рублей под видом разработки планшета с гибким экраном («планшет Чубайса»).
В 2013 году возглавляемое Чубайсом «Роснано» инвестировало в разработку планшета 7,1 млрд рублей, получив 43,84 % акций «Пластик Лоджик», а спустя ещё пару лет полностью выкупило «Пластик Лоджик». При этом ещё в 2014 году Счётная палата провела аудит, в ходе которого выявила провал проекта: завод по производству пластиковых дисплеев так и не был построен, а необходимые технологии закуплены не было. На что Анатолий Чубайс лишь заявил, что венчурные проекты иногда проваливаются.

В 2022 году Чубайс уехал из России, а спустя два года «Роснано» инициировало процедуру банкротства «Пластик Лоджик». В 2025-м суд арестовал деньги и имущество Чубайса и других бывших топ-менеджеров компании на 5,6 млрд рублей.

 

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