Роскомнадзор признал невозможность полной блокировки Telegram

Роскомнадзор не в состоянии полностью заблокировать работу Telegram на территории РФ, заявил глава ведомства Александр Жаров. Как признался чиновник, регулятор продолжает блокировать IP-адреса мессенджера, из-за чего ресурс всего лишь стал работать медленнее.





"Очевидно, что существующая система блокировки, которая предполагает блокировку операторами связи по сигнатуре IP-адрес и DNS, не оказывает того воздействия, которая должна была бы оказывать, если бы мы говорили о блокировке. Но мы сейчас говорим о противодействии распространению запрещенной информации на территории РФ", - приводит слова Жарова агентство Интерфакс.





Напомним читателям, что Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram на территории России с апреля 2018 года. Причиной этому является отказ компании передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений.





Ранее уже сообщалось, что ведомство Жарова в 2019 году планирует внедрить новую технологию для борьбы с запрещёнными в России сайтами и интернет сервисами, в том числе мессенджером Telegram. Бюджету это обойдется в 20 млрд рублей, однако никаких гарантий по блокировкам чиновники дать не могут.





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