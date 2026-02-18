 

Минцифры пока не будет ограничивать работу Телеграма на фронте

Работу "Телеграма" пока не будут ограничивать в зоне проведения специальной военной операции, заявил в Госдуме министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, выразив надежду, "что за какое-то время наши военные смогут перестроиться и перейти на российские сервисы". В то же время Шадаев считает, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Телеграме. 
Неделей ранее, когда начались жалобы российских военных на замедление Телеграма, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что "трудно и невозможно" представить, что фронтовая связь обеспечивается посредством Телеграма или какого-то мессенджера. Эта точка зрения вызвала несогласие на фронте. 
