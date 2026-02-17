Дума приняла законопроект о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

о выводе из эксплуатации медных проводных абонентских линий с заменой на волоконно-оптические.

Оператор обязан оповестить абонента о планируемом проведении работ по замене медной проводной абонентской линии, о дате начала и сроках выполнения работ не менее, чем за 30 дней до начала работ. Оповещение производится в письменной форме и через личный кабинет. Абонент обязан в согласованную с оператором связи дату обеспечить доступ представителей оператора связи в помещение для выполнения работ. От абонента также требуется обеспечить возможность подключения его оборудования к источнику электроэнергии.

В случае непредоставления абонентом оператору связи доступа в помещение для выполнения работ проект даёт оператору право приостановить оказание услуг связи до устранения нарушения.

Расходы по замене медных линий связи на оптоволокно несут провайдеры, их затраты оцениваются более чем в 3 млрд рублей.