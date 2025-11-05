 

В новом году в России подорожает связь, а данные о переписках будут храниться дольше

В течение 2026 года увеличить тарифы планируют 96% российских компаний, предоставляющих услуги мобильной и фиксированной связи, сообщили специалисты Telecom Daily по результатам опроса, проведённого среди 70 руководителей и владельцев операторов. 48% респондентов намерены повысить цены на 5–10%, а 16% — более чем на 10%. 70% опрошенных ожидают наибольшего роста цен на пакеты услуг, включающие мобильную связь и домашний интернет. 

 

С 1 января 2026 года срок хранения метаданных (регистрационные данные, авторизации и т.д.) о переписках пользователей российского сегмента интернета вырастет с одного года до трёх лет, что потребует расширения серверных мощностей.

Минцифры объявило о введении специальных детских (до 14 лет) сим-карт, благодаря которым родители смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления. 

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Будущее безлимитного интернета под вопросом?
» Минцифры создает очередную информационную свалку
» ФСИН планирует лишить заключенных сотовой связи
» Должникам хотят запретить интернет и мобильную связь
» Google начинает предоставлять услуги беспроводной связи
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Петербурге начальник автоколонны и водитель, погубившие 7 человек, получили 5 и 6 лет лишения свободы

  • 19:29
  • 144

В новом году в России подорожает связь, а данные о переписках будут храниться дольше

  • 19:05
  • 155

Космонавты застряли на орбите из-за космического мусора

  • 18:17
  • 183

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях

  • 13:00
  • 404

Мэром Нью-Йорка впервые стал мусульманин. Он уже пригрозил Трампу

  • 12:35
  • 446

В Германии отменяют рождественские ярмарки, потому что борьба с экстремизмом сделала их слишком дорогими

  • 17:57
  • 658
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram