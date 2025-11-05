В новом году в России подорожает связь, а данные о переписках будут храниться дольше

В течение 2026 года увеличить тарифы планируют 96% российских компаний, предоставляющих услуги мобильной и фиксированной связи, сообщили специалисты Telecom Daily по результатам опроса, проведённого среди 70 руководителей и владельцев операторов. 48% респондентов намерены повысить цены на 5–10%, а 16% — более чем на 10%. 70% опрошенных ожидают наибольшего роста цен на пакеты услуг, включающие мобильную связь и домашний интернет.

С 1 января 2026 года срок хранения метаданных (регистрационные данные, авторизации и т.д.) о переписках пользователей российского сегмента интернета вырастет с одного года до трёх лет, что потребует расширения серверных мощностей.

Минцифры объявило о введении специальных детских (до 14 лет) сим-карт, благодаря которым родители смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.





