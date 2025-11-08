 

Дочь иноагента Шевцова рассказала о произошедшем в Плёсе

Анастасия Шевцова, дочь Алексея Шевцова, которого ещё в 2023 году называли "отцом Плёса", а ныне включили в список иноагентов, рассказала в Телеграме свою версию произошедшего с её отцом, позволяющую, по крайней мере, составить представление о некоторых факторах, определяющих жизнь провинциального города.

"Мой отец — Алексей Шевцов, предприниматель из Плёса. Четверть века он вкладывал в город свои деньги (от продажи завода на Урале). Наш семейный проект возрождения Плёса назывался «Потаённая Россия». Мы бережно отремонтировали и превратили в комфортное жильё десятки старинных изб, создали ресторан русской кухни, кофейню с местной выпечкой. Алексей Шевцов также изобрёл и запатентовал новый вид русского пирога — плёсский рыбный угол, и он стал визитной карточкой Плёса. В общем, 25 лет папа работал без выходных. А мы — мой дядя, моя мама и я, вместе с другими членами семьи и сотрудниками — все эти годы были рядом и способствовали успеху общего дела.

Четыре года назад Алексей Шевцов поссорился с нынешним руководителем Плёса, весьма влиятельным бизнесменом Тимербулатом Каримовым. Последний стал требовать (письменно, в вотсапе) у моего отца денег, а папа наивно подумал, что вымогательство наказуемо, и платить не стал. И начались бесконечные проверки, потом иски прокуратуры, и вот сейчас кульминация — иск об изъятии у нашей семьи Шевцовых всего плёсского имущества: домов, кофейни, пирожковых. Плюс мы должны заплатить государству 304 миллиона рублей — прибыль нашей кофейни и пирожковых и арендных изб за все 20 лет работы. 

Иск прокуратуры был подан 22 сентября как антикоррупционный — под предлогом того, что Алексей Шевцов в течение десяти лет с 2005 года был местным городским депутатом, а в 2010-2011 годах председателем совета депутатов.  
Но папа никогда не был чиновником (работал без зарплаты, на непостоянной основе, то есть на общественных началах). Он всегда был предпринимателем и ему не был запрещён бизнес, он не имел отношения к закону о контроле над соответствием расходов доходам. Однако скоротечный суд в Приволжске (райцентре) в два заседания удовлетворил иск и распорядился о немедленном исполнении. Решение суда ещё не вступило в силу, впереди апелляция, а нас уже выселили из Плёса, отняли домики, кофейню и закусочные, лишили всю семью средств к существованию.

Вдобавок, в последний рабочий день перед судом, 10 октября, моего отца внезапно объявили иноагентом — на основе фальшивки: в западном СМИ Eureporter (публикующем платные заказные материалы) некто, назвавшийся Alexey Shevtsov, заявил, будто наш проект посвящён не возрождению плёсских домиков, а политический и объединяет недовольных властью. Это полный бред.
Наша семья столкнулась с грамотно организованным рейдерским захватом: внезапным безосновательным «иноагентством», поспешным судом, потоками лжи во многих СМИ. 
Патриота Алексея Шевцова, посвятившего себя возрождению русской провинции, вложившего в родную землю все деньги и очень много душевных и интеллектуальных сил, оболгали и вписали в ряд чиновников-коррупционеров, а заодно и в число предателей Родины. Хотя он никогда не был чиновником, всю жизнь открыто вёл предпринимательскую деятельность, ремонтировал избы и пёк пирожки. Папа каждый день на деле доказывал, что он настоящий патриот.

Прокурор области (появившись в зале суда в полночь, театрально) произнёс клеймящую речь в духе 30-х годов: «Шевцов ещё в 2005 году противопоставил себя государству и обществу». Объявил, будто мой отец «захватывал» и «прятал» имущество. Во все СМИ попала фраза прокурора: «завладел двумя третями недвижимости Плёса». Не знаю, кто ему вписал эту ложь: на самом деле в Плёсе 1226 домов, у нашей семьи было 76 (из них половина отремонтированы). Итого получается всего 6,2%, а не две трети...
Что удивительно, на суде сама прокуратура представила сведения из налоговых деклараций Алексея Шевцова за 2005-2006 годы, судья увидел, какие деньги (собственные, от продажи завода) мой отец тратил на покупку и ремонт домов. Но это нисколько не повлияло на решение: отнять у нас абсолютно всё в Плёсе. В том числе и купленное до 2005 года. В том числе дома, в которых мы жили сами. Мы уехали из города, на всякий случай попрощались с сотрудниками. 
Но абсолютно не понимаем, на основании какого закона нашей семье присудили разорение. Папе 62 года, здоровье не очень, выбраться после такого ничем не заслуженного несчастья будет непросто. 

А что касается того, в чьих интересах всё происходящее, здесь как раз никакой тайны нет. Нынешний хозяин Плёса Тимербулат Каримов, председатель совета и крупнейший владелец недвижимости (записанной на жену), ещё четыре года назад (в переписке в вотсапе) глумливо предрёк моему отцу полное разорение, если он не будет ему, Каримову, платить.
Под ширмой борьбы с коррупцией и иноагентами в Плёсе идёт ожесточённая зачистка от лишних людей, и нарастает, с одной стороны, концентрация частной собственности в руках семьи Каримовых, а с другой, в руках руководимого Каримовым муниципалитета. Сотня объектов недвижимости — в частной собственности Каримовых, а все плёсские акватории — у администрации города. И земле-, и водопользование в одних руках.

И если мой отец Алексей Шевцов стремился развивать туристическую инфраструктуру, видел Плёс и Подплёсье популярными и многолюдными, то у Каримова совершенно другое видение Плёса. Он закрывает гостиницы, сносит лодочные причалы. Массы туристов (да и коренные жители города) ему не нужны, он понемногу, но вполне уверенно идёт к своей мечте — превратить Плёс в своё поместье. И уже не знаю, кто и когда ему сможет возразить".
