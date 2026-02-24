 

Зеленский ввёл санкции против Евгения Норина и Богдана Безпалько

 

Президент Украины Зеленский ввёл санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против военного историка Евгения Норина и политолога, эксперта по постсоветскому пространству Богдана Безпалько. Также в список попали профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, автор школьного учебника истории Александр Чубарьян, доцент исторического факультета МГУ Олег Айрапетов. Зеленский заявил, что все эти люди "искажают историю Украины и навязывают имперские нарративы". 

 

Также стало известно, что учёному-археологу Александру Бутягину, который в варшавской тюрьме дожидается решения об экстрадиции на Украину (за проведение раскопок в Крыму), даже не передают письма от друзей и коллег. Адвокаты пытаются привлечь к делу международных правозащитников, чтобы улучшить условия его содержания. 



