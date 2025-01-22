 

России навязывают "сделку по Украине", Запад готовится к следующей войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна "скоро" "заключить сделку" по Украине. В противном случае он пригрозил "ввести высокие налоги, пошлины и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим участвующим странам".
Британская газета "Таймс" написала, что после прекращения боёв на Украине Запад начнёт подготовку к следующему конфликту с РФ.

 
Украина нуждается в привлечении финансирования в размере до $20 млрд, чтобы расширить собственное военное производство, сказал украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, давая интервью "Блумбергу" на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Эта сумма в 25 раз меньше той, что США планируют вложить в искусственный интеллект.
 
Президент Украины Зеленский призвал включить американские войска в состав потенциальных миротворческих сил на территории Украины, так как европейцы не располагают достаточным количеством солдат и не рискнут на такую операцию без участия Вашингтона.
 
 

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