Польские СМИ: Зеленский пообещал Польше запад Украины
- 11.04.2023, 10:45,
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Обозреватель Марек Галась в своей статье для польского издания Niezależny Dziennik Polityczny утверждает
, что президент Украины Зеленский пообещал отдать западные территории Украины Польше, если та поможет с контрнаступлением. Кроме того, он предложил польскому бизнесу купить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга.
Доподлинно известно, что 5 апреля Зеленский на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что между поляками и украинцами не будет никаких границ: "В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических".
В свою очередь, обозреватель издания Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе заявил, что Украина могла бы присоединиться к «большому и сильному польскому государству», чтобы лучше противодействовать России.