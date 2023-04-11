Обозреватель Марек Галась в своей статье для польского издания Niezależny Dziennik Polityczny утверждает , что президент Украины Зеленский пообещал отдать западные территории Украины Польше, если та поможет с контрнаступлением. Кроме того, он предложил польскому бизнесу купить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга.

Доподлинно известно, что 5 апреля Зеленский на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что между поляками и украинцами не будет никаких границ: "В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических".

В свою очередь, обозреватель издания Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе заявил, что Украина могла бы присоединиться к «большому и сильному польскому государству», чтобы лучше противодействовать России.

