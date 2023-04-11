 

Польские СМИ: Зеленский пообещал Польше запад Украины

Обозреватель Марек Галась в своей статье для польского издания Niezależny Dziennik Polityczny утверждает, что президент Украины Зеленский пообещал отдать западные территории Украины Польше, если та поможет с контрнаступлением. Кроме того, он предложил польскому бизнесу купить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга.
Доподлинно известно, что 5 апреля Зеленский на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что между поляками и украинцами не будет никаких границ: "В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических".
В свою очередь, обозреватель издания Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе заявил, что Украина могла бы присоединиться к «большому и сильному польскому государству», чтобы лучше противодействовать России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Зеленский заявил, что Украина намерена и дальше обстреливать Запорожскую АЭС
» Зеленский уволил шесть глав СБУ и генерального прокурора
» Два польских батальона прибыли в Павлоград; Зеленский о поляках: "Мы родные"
» Зеленский
» Польша готовится разместить ядерное оружие НАТО
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Сингулярность уже здесь

Сингулярность уже здесь

Что необходимо для победы

Что необходимо для победы

\

"Скелет для оптимизации процессов". Продолжение книги полковника Пинчука

  • 1 705
Бастующая Франция: особенности национального спорта

Бастующая Франция: особенности национального спорта

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Поговорим о феминитивах

Поговорим о феминитивах

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Польские СМИ: Зеленский пообещал Польше запад Украины

  • 10:45
  • 317

Глава Следственного комитета считает, что мигрантов целесообразно замещать гражданами РФ

  • 10:17
  • 263

Суд над ветераном СВО, военврачом Юрием Евичем по делу о "дискредитации" состоится 18 апреля

  • 09:01
  • 297

Украинские подростки устроили травлю двух пожилых женщин, идущих в церковь

  • 20:25
  • 464

Из-за обстрелов в Курской области обесточены два села, в Ясиноватском районе есть погибший

  • 20:09
  • 387

Член СПЧ Кабанов: в РФ практикуется крышевание этнических преступных группировок

  • 19:35
  • 457
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru