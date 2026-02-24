В Кремле заявили об опасном контенте в Телеграме, в Фонде развития цифровой экономики сказали о возможности признать его экстремистским

Со стороны "Телеграма" фиксируется большое количество нарушений и контента, потенциально опасного для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Фиксируется большое количество нарушений и нежелание администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, которое потенциально может представлять опасность для нашей страны", - сказал Песков, добавив, что "на основе этого соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными". В ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что "Телеграм" действительно нужно заблокировать, пресс-секретарь президента ушёл от ответа: "Кремль не полномочен принимать решения о целесообразности или нецелесообразности блокировки мессенджеров. Это не входит в функцию Кремля. Это входит в функции соответствующих ведомств, которые выполняют ту работу, которую они должны выполнять".

В то же время глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, комментируя новость о том, что ФСБ расследует действия основателя сервиса Павла Дурова по уголовному делу о содействии терроризму, заявил, что "вполне можно ожидать", что "Телеграм" будет признан экстремистским - "потому что каким-то образом нужно ограничивать рекламодателей, которые Telegram очень любят. Либо мессенджер будет замедлен, чтобы люди туда меньше ходили".

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) тоже считает, что если Телеграм не начнёт сотрудничать с властями в ближайшие месяц-полтора, его могут признать экстремистским.

