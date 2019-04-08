 

Зеленский

И так не хотелось бы того, чтобы судьба Украины была предписана мировыми и российскими СМИ. Увы! Пока все идёт по этому предписанию и Зеленский - чистый продукт ТВ и СМИ без всякой примеси политика-практика и хозяйственника-практика.

Зеленский - это химера , очаровавшая , благодаря СМИ часть украинцев , поддержанная федеральными российскими СМИ и сманипулированная украинцами российскими ведущими телеканаламии.

Зеленский - политик химерной волны, то есть политический симулякр. Но он созвучен эпохе постмодернизма, задаваемой США, которые с помощью симулякров проводят свою экспансионистскую политику.

Наивное мнение политического российского истаблишмента о том, что Зеленский (как Крым) будет наш, нелепо. Зеленский будет политиком новой американской волны. Он будет игроком мировой политики.

И для этого он , как телеведущий, как актер, как игрок, как технолог сценарного искусства имеет все основания для успеха. Он имеет прекрасное юридическое образование. Артист оратор и пропагандист. В эпоху постмодернизма уже не обязательно быть пуганнным, стреляным. Зеленский - продукт постмодернизма, заправляемого зеленью.

Есть политические технологии, с помощью которых можно будет обыграть влияние всяческих политических старперов и бывших спонсоров и инвесторов, которые поставили на Зеленского. Говорить о том, что Зеленский марионетка Коломойского было бы наивно. Вспомним Ельцина и Путина. От Путина как марионетки Ельцина уже ничего не осталось.

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