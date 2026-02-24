Топ-менеджеры "Майкрософта" признали, что ИИ уничтожает младших программистов, и так теряется база для подготовки старших

Технический директор Microsoft Azure Марк Руссинович и вице-президент подразделения разработки ПО Скотт Хансельман опубликовали статью, в которой призвали
старших инженеров-программистов наставлять младших разработчиков и не допускать, чтобы база навыков в этой профессии истощилась из-за ИИ. Это признание того, что, в то время как старшие программисты чувствуют себя защищёнными, младшие и средние программисты вытесняются из профессии ИИ-агентами, и таким образом теряется база для подготовки старших программистов. Сейчас компании сокращают число разработчиков младшего звена, и это помогает повысить эффективность в краткосрочной перспективе, но грозит ослабить навыки технических специалистов в новом поколении. Топ-менеджеры "Майкрософта" настаивают, что крупные компании должны продолжать приём младших разработчиков, осознавая, что на начальном этапе они снижают общую производительность — и основная задача работодателей состоит в том, чтобы обучить начинающих специалистов. В то же время статья не отражает официальной позиции "Майкрософт", и нет гарантий, последует ли сама "Майкрософт" этим рекомендациям.
Исследователь безопасности Meta (корпорация признана экстремистской и запрещена в России) Саммер Юэ рассказала, что ИИ-агент OpenClaw «устроил беспредел» в её почтовом ящике. В ответ на просьбу проверить переполненный почтовый ящик и предложить, что удалить или заархивировать, OpenClaw начал удалять все её письма в «быстром режиме», не обращая на подсказки остановиться, которые Юэ отправляла с телефона. «Мне пришлось бежать к своему Mac Mini, как будто я обезвреживала бомбу», — написала она, опубликовав изображения проигнорированных подсказок с просьбой об остановке проверки.