Топ-менеджеры "Майкрософта" признали, что ИИ уничтожает младших программистов, и так теряется база для подготовки старших

В то же время статья не отражает официальной позиции "Майкрософт", и нет гарантий, последует ли сама "Майкрософт" этим рекомендациям. Технический директор Microsoft Azure Марк Руссинович и вице-президент подразделения разработки ПО Скотт Хансельман опубликовали статью, в которой призвали старших инженеров-программистов наставлять младших разработчиков и не допускать, чтобы база навыков в этой профессии истощилась из-за ИИ. Это признание того, что, в то время как старшие программисты чувствуют себя защищёнными, младшие и средние программисты вытесняются из профессии ИИ-агентами, и таким образом теряется база для подготовки старших программистов. Сейчас компании сокращают число разработчиков младшего звена, и это помогает повысить эффективность в краткосрочной перспективе, но грозит ослабить навыки технических специалистов в новом поколении. Топ-менеджеры "Майкрософта" настаивают, что крупные компании должны продолжать приём младших разработчиков, осознавая, что на начальном этапе они снижают общую производительность — и основная задача работодателей состоит в том, чтобы обучить начинающих специалистов.

Стало известно, что российские ИТ-компании столкнулись с эпидемией обмана на собеседованиях, в рамках которой соискатели массово используют нейросети для прохождения технических заданий. "Если раньше это были единичные случаи [использования нейросетей при прохождении собеседования], то сейчас, навскидку, это каждый 2-4-й кандидат. На точечных вакансиях это встречается реже, но по массовым вакансиям динамика выглядит печально", - сообщила операционный директор компании Selecty Ксения Шереметьева.