 

Украина получила "большой пакет ракет", СВР сообщает о подготовке передачи Киеву ядерного оружия

 

Служба внешней разведки РФ сообщает, что Британия и Франция работают над решением вопросов, связанных с предоставлением Киеву ядерного оружия и средств его доставки.

Президент Украины Зеленский сказал, что Украина два дня назад получила "большой пакет ракет для ПВО".

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что «тот, кто контролирует космос, контролирует борьбу», и что космос в ближайшие столетия станет главным полем битвы за будущее мира. Непосредственно сейчас США будут размещать в космосе оружейные системы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что за четыре года (протекшие с начала специальной военной операции) "у России открылись глаза на многие международные процессы, на то, как дальше выстраивать отношения со многими международными организациями и столицами". В Кремле надеются, что переговорный процесс по Украине будет продолжаться. 


 


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

