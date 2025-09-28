 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, раненые и значительные перебои в энергоснабжении в Белгородской области

В Белгородской области в результате удара украинского дрона в селе Новостроевка-Первая погиб мужчина. Ещё один мирный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве в Репяховке. При атаке дрона на автомобиль ранена супружеская пара в Отрадном. Две женщины и мужчина ранены при атаке дронов ВСУ на предприятие в Шебекине.
ВСУ ударили по значимому объекту энергетической инфраструктуры, в Белгороде и в области значительные перебои с энергоснабжением, водоканал и медучреждения переведены на резервные источники питания. В Белгороде ранены мужчина и женщина. Белгород обстрелян повторно, в городе перебои со светом и водой, не работают светофоры.
Запорожская АЭС уже пятый день остаётся без внешних источников энергии (работает от дизель-генераторов). 
