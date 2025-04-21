Зафиксировано 4900 случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ





Несмотря на объявленное пасхальное перемирие, ВСУ продолжали обстреливать позиции российских войск и гражданские объекты с помощью артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, как сообщили в Минобороны.





В сводке военного ведомства отмечается, что все российские группировки в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Вместе с тем украинские вооруженные силы продолжали наносить удары, зафиксировав 4900 нарушений режима перемирия.





Среди прочего, украинская сторона сделала шесть попыток атак на территории Донецкой Народной Республики и в Курской области, которые были успешно отражены российскими войсками. В ходе действия перемирия ВСУ использовали 90 дронов, восемь из которых действовали вне зоны специальной военной операции, и все они были сбиты. Также было зафиксировано 1404 обстрела с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 3316 атак с помощью квадрокоптеров по позициям российских войск.





По приграничным территориям Брянской, Курской и Белгородской областей произошло 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с БПЛА. В целом, в дневное время интенсивность огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта заметно снизилась.





После завершения перемирия вооруженные силы России возобновили проведение специальной военной операции.