Как американцы используют Телеграм

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Хотя 27% взрослых американцев знают о существовании Телеграма, только 2% используют его для того, чтобы знакомиться с новостями. Для сравнения: Фейсбук с этой целью используют 31%, Ютуб -- 25%, Твиттер -- 14%. 
В основном те американцы, которые используют Телеграм, удовлетворены этим опытом. В двух третях случаев это республиканцы. Отмечается, что хотя Телеграм позиционирует себя как площадку для свободных высказываний, его позиция в отношении цензуры и больших технологических корпораций остаётся неясной.
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/12/16/key-facts-about-telegram/
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APN.ru