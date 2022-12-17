Как американцы используют Телеграм

Хотя 27% взрослых американцев знают о существовании Телеграма, только 2% используют его для того, чтобы знакомиться с новостями. Для сравнения: Фейсбук с этой целью используют 31%, Ютуб -- 25%, Твиттер -- 14%.

В основном те американцы, которые используют Телеграм, удовлетворены этим опытом. В двух третях случаев это республиканцы. Отмечается, что хотя Телеграм позиционирует себя как площадку для свободных высказываний, его позиция в отношении цензуры и больших технологических корпораций остаётся неясной.

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/12/16/key-facts-about-telegram/

