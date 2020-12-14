Новогодний стол в среднем по России будет стоить 5700 рублей

"Традиционный новогодний стол состоит из овощных и мясных нарезок, салатов "Оливье", "Мимоза" и "Селедка под шубой", бутербродов и тарталеток с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, компота и газированных напитков. По данным "Сбермаркета", для самостоятельного приготовления всех перечисленных новогодних блюд придется потратить 5 729 рублей (не считая покупки алкогольных напитков). Стоимость была составлена по средним ценам всех ингредиентов блюд".

Для статистики сервисы проанализировали средние цены на продукты более чем в 140 городах России и средние максимальные зарплатные предложения по популярным вакансиям, опубликованным на Работе.ру.



Сложнее всего устроить новогодний праздник будет бухгалтерам (17,2%, средняя зарплата по России - 33,3 тыс. рублей, по Москве - 53,3 тыс. рублей), уборщикам помещений сферы услуг (17%, зарплата по России до 33,6 тыс. рублей, по Москве - 40,6 тыс. рублей), администраторам в торговле (16,4%, до 34,87 тыс. рублей по России, по Москве - 48,4 тыс. рублей) и пекарям (15,1%, до 37,8 тыс. рублей по России, до 50 тыс. рублей по Москве).















