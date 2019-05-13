Школьное питание переводят на контрактную основу

В Государственную Думу РФ внесен законопроект о переводе закупок питания для школ и детских садов на контрактную основу. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.





Инициаторы законопроекта объясняют его появление участившимися громкими скандалами, связанными со случаями массовых отравлений испорченными продуктами в школьных столовых и детских садах. Если закон будет одобрен, школы и дошкольные учреждения получат право закупать питание «исключительно путем проведения конкурса с ограниченным участием».





«Неудовлетворительное качество питания — основной фактор отказа обучающихся — выражается в использовании продуктов питания, срок годности которых истек, зараженного пищевого сырья, а также несоблюдении технологии приготовлении блюд»,— утверждают авторы проекта закона.





По самым примерным расчетам, объем закупок питания для российских образовательных учреждений достигает 400 млрд рублей, что делает сферу притягательной для недобросовестных подрядчиков. Именно такие компании хотят лишить возможности поставлять питание детям.





Напомним читателям, что совсем недавно крупный поставщик питания в московские школы и детские сады — компания «Конкорд», связанная с миллиардером Евгением Пригожиным, — была оштрафована на 2 млн рублей после эпидемии дизентерии в школах и детских садах Москвы, вызванной некачественным питанием.





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