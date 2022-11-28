 

Орджоникидзе не будет добиваться включения русских блюд в список ЮНЕСКО

После того, как в список нематериального наследия ЮНЕСКО был включён "украинский борщ" (также там находится, например, "грузинский способ изготовления вина в квеври"), ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил, что РФ не будет добиваться включения русских блюд в список нематериального наследия ЮНЕСКО. «Насчёт включения российских блюд в списки ЮНЕСКО я бы повременил», — заявил Орджоникидзе.
"Он отметил, что РФ не является стороной конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года ЮНЕСКО, по линии которой ведутся такие перечни. В нематериальное культурное наследие, определяемое конвенцией, входят устные традиции и формы выражения, включая языки, исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной, а также знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами".

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APN.ru