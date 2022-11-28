Орджоникидзе не будет добиваться включения русских блюд в список ЮНЕСКО

"Он отметил, что РФ не является стороной конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года ЮНЕСКО, по линии которой ведутся такие перечни.

В нематериальное культурное наследие, определяемое конвенцией, входят устные традиции и формы выражения, включая языки, исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной, а также знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами".