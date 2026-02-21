В Подмосковье отменили Бакшевскую масленицу

Я побывал тогда на ней впервые, с детьми, и впечатления у меня остались очень позитивные – штурм снежной крепости, всякие забавы типа перетягивания канатов и катания на огромном бревне, жарка блинов на костре, ну и вообще очень дружелюбная атмосфера.

Туда едет целая электричка, забитая людьми, которые поют русские народные песни – разные фольклорные коллективы, просто какие-то девчушки в кокошниках и со связками баранок на шее.

И всё это организуется без участия государства, силами энтузиастов, которые задолго до мероприятия приезжают на место и строят все эти деревянные штуковины, крепость снежную немаленьких размеров, готовят поляну, развешивают смешные указатели на лесных тропинках.

Там нет полицейских, нет рамок, никакой вот этой унылой казенщины, которая бывает на муниципальных праздниках. Зато есть красивый заснеженный подмосковный лес.

Но там дежурят в большом количестве добровольческие отряды МЧС, стоят теплые палатки для обогрева, заготовлены носилки для эвакуации – если не дай бог у кого какая травма. Видел все это своими глазами.