 

В Подмосковье отменили Бакшевскую масленицу

"Бакшевскую масленицу", которую проводили в течение сорока лет (с 1986 года), в этом году отменили из-за позиции администрации Истры. Организаторы не выполнили некие требования, причём администрация утверждает, что они выдвигались ещё в сентябре, а организаторы - что за несколько дней. Организаторы отмечают, что прежде никаких согласований на фестиваль в лесу не требовалось: "Формально, с точки зрения закона, мы ничем не отличаемся от компаний, которые пошли на шашлыки, со своими мамами, папами и детьми. Единственные ограничения, которые у нас могут быть — это ограничения по использованию конкретного участка леса". 
Отзыв участника прошлогодней Масленицы Александра Храмова:
Я побывал тогда на ней впервые, с детьми, и впечатления у меня остались очень позитивные – штурм снежной крепости, всякие забавы типа перетягивания канатов и катания на огромном бревне, жарка блинов на костре, ну и вообще очень дружелюбная атмосфера.
Туда едет целая электричка, забитая людьми, которые поют русские народные песни – разные фольклорные коллективы, просто какие-то девчушки в кокошниках и со связками баранок на шее.
И всё это организуется без участия государства, силами энтузиастов, которые задолго до мероприятия приезжают на место и строят все эти деревянные штуковины, крепость снежную немаленьких размеров, готовят поляну, развешивают смешные указатели на лесных тропинках.
Там нет полицейских, нет рамок, никакой вот этой унылой казенщины, которая бывает на муниципальных праздниках. Зато есть красивый заснеженный подмосковный лес.
Но там дежурят в большом количестве добровольческие отряды МЧС, стоят теплые палатки для обогрева, заготовлены носилки для эвакуации – если не дай бог у кого какая травма. Видел все это своими глазами.
Возможно, в этом году акцент сделан на празднование Китайского нового года.

