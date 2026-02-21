 

В Екатеринбурге умер учёный, нашедший останки царской семьи

В Екатеринбурге скончался геолог и один из первооткрывателей (вместе в Гелием Рябовым) места захоронения останков расстрелянной царской семьи Александр Николаевич Авдонин. Ему было 93 года.
Александр Авдонин с 1993 занимал должность старшего научного сотрудника областного краеведческого музея, был одним из организаторов "Романовских чтений", проводившихся до 2018 года. В 2006 году Авдонин стал первым заведующим отделом истории династии Романовых, созданным в краеведческом музее. По его инициативе в Музее истории и археологии Урала был открыт зал памяти династии Романовых. 
Александр Авдонин родился 10 июня 1932 года в Свердловске. После школы окончил горно-металлургический техникум, а потом горный институт, получив специальность инженера-геофизика. Много лет проработал в Уральском геологическом управлении, разработал методы разведки магнетитовых месторождений Урала и Зауралья. Увлекался краеведением. 
Интерес к судьбе Романовых возник у сценариста Гелия Рябова после посещения дома инженера Ипатьева. Он и Авдонин начали собственное расследование, доступ к секретным документам получили под видом подготовки к съёмкам многосерийного фильма «Рождённая революцией». В этом им помог тогдашний министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков. Изучив архивы, в частности, записку Якова Юровского — одного из основных организаторов расстрела Романовых (утверждал, что лично застрелил царя из маузера), они провели раскопки и в 1979 году обнаружили человеческие останки. Тогда их вернули в землю, но в начале 90-х обратились в Ельцину с просьбой о проведении официальных раскопок. Эксгумация девяти тел под насыпью Старой Коптяковской дороги в Поросёнковом логу состоялась в 1991 году (останки Алексея и Марии были найдены в 2007-м).

 


