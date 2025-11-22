 

"Гугл" без ведома пользователей использует их почту для обучения ИИ

Компания "Гугл" тайком добавила в Gmail функции, которые позволяют получать доступ ко всем сообщениям и вложениям в почтовом ящике для обучения своих моделей ИИ. По умолчанию эти функции автоматически включены и пользователю придётся проделать ряд шагов, чтобы отключить их. 

Несмотря на обещанные компанией строгие меры конфиденциальности, тем, кто работает с чувствительной информацией, подобный анализ их почтовых сообщений может оказаться, мягко говоря, нежелательным.  

Для отказа от использования своих писем при обучении ИИ необходимо отключить «Умные функции» Gmail в двух разных местах в «Настройках», так как "Гугл" разделяет интеллектуальные функции «Рабочего пространства» (электронная почта, чат, встречи) и интеллектуальные функции, используемые в других приложениях.

1) Нажмите на значок шестерёнки → «Просмотреть все настройки» (на компьютере) или «Меню» → «Настройки» (на мобильном устройстве). Нужно снять флажок с опции «Смарт-функции в Gmail, Chat и Meet». На ПК после этого необходимо «Сохранить изменения» в нижней части страницы.

2) В «Настройках» найдите смарт-функции Google Workspace. Нажмите «Управление настройками смарт-функций Workspace». Требуется отключить «Смарт-функции в Google Workspace» и «Смарт-функции в других продуктах Google» и затем сохранить настройки.

В некоторых учётных записях эти функции пока не включены по умолчанию, так как внедряются постепенно. Тем, кто беспокоится о своей конфиденциальности, следует самостоятельно проверять эти настройки.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Среди посетителей интернет-магазинов роботов стало больше, чем людей; Гугл откроет ИИ доступ ко всей информации о пользователях
» Россиянам посоветовали не откровенничать с "умной техникой" и отключить некоторые функции смартфона
» Назван способ прочитать удалённые сообщения в WhatsApp
» Гугл ограничил показ фильма о Беслане из-за жалоб на сцены насилия
» Google отказался уведомлять Роскомнадзор об обработке данных россиян
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы; мигранты из ЕАЭС будут платить НДФЛ так же, как россияне

  • 11:34
  • 364

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Сызрани

  • 10:40
  • 387

ЦБ будет вознаграждать банки за операции с цифровым рублём

  • 10:18
  • 379

"Гугл" без ведома пользователей использует их почту для обучения ИИ

  • 10:06
  • 405

У бывшего министра Москвы изъяли имущество на миллиард, а у бывшего депутата Госдумы - на два миллиарда

  • 22:54
  • 445
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram