"Гугл" без ведома пользователей использует их почту для обучения ИИ

Несмотря на обещанные компанией строгие меры конфиденциальности, тем, кто работает с чувствительной информацией, подобный анализ их почтовых сообщений может оказаться, мягко говоря, нежелательным.

Для отказа от использования своих писем при обучении ИИ необходимо отключить «Умные функции» Gmail в двух разных местах в «Настройках», так как "Гугл" разделяет интеллектуальные функции «Рабочего пространства» (электронная почта, чат, встречи) и интеллектуальные функции, используемые в других приложениях.

1) Нажмите на значок шестерёнки → «Просмотреть все настройки» (на компьютере) или «Меню» → «Настройки» (на мобильном устройстве). Нужно снять флажок с опции «Смарт-функции в Gmail, Chat и Meet». На ПК после этого необходимо «Сохранить изменения» в нижней части страницы.

2) В «Настройках» найдите смарт-функции Google Workspace. Нажмите «Управление настройками смарт-функций Workspace». Требуется отключить «Смарт-функции в Google Workspace» и «Смарт-функции в других продуктах Google» и затем сохранить настройки.

В некоторых учётных записях эти функции пока не включены по умолчанию, так как внедряются постепенно. Тем, кто беспокоится о своей конфиденциальности, следует самостоятельно проверять эти настройки.



