 

Музей ГУЛАГа теперь будет посвящён памяти жертв преступлений нацистов

 

Музей истории ГУЛАГа, который открылся в 2001 году в память о жертвах коммунистических репрессий и по какой-то причине был закрыт в 2024 году, теперь сменит название и тематику экспозиции и «будет посвящён памяти жертв геноцида советского народа. Экспозиция охватит этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны». Сейчас в музее проводится масштабный ремонт и подготовка интерактивных экспонатов к запуску. 

Историк и писатель Евгений Норин высказался по этому поводу следующим образом: "Я считаю глубоко порочной идею создать музей геноцида советского народа вместо и на месте музея ГуЛАГ. Нацистский геноцид реален. Но ГуЛАГ не менее реален, и действительно представлял собой массовое заклание людей. Советских, между прочим, граждан. (...) Это не "либералы" придумали 111 тысяч смертных приговоров за шпионаж в пользу Польши. Это не Сорос придумал 681 тысячу расстрельных приговоров за 1937-1938 годы. Это наши мёртвые, и их память не менее достойна, чем память убиенных нацистами".

Также есть мнение, что в России не хватает музея национальной памяти русского народа.

