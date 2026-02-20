В России резко уменьшились объёмы параллельного импорта

По итогам января 2026 года суммарные объёмы параллельного импорта в России сократились до минимума и составили миллиард рублей, рассказал заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов. Достигнутый в начале года результат, пояснил он, оказался почти вдвое ниже в сравнении со среднемесячным показателем в 2025-м.

В конце 2022-го — начале 2023 года объёмы параллельного импорта в России оценивались более чем в четыре миллиарда долларов в месяц. Таким образом, спустя несколько лет после запуска программы показатель сократился в четыре раза. Причины подобной динамики Чекушов не раскрыл. Одна из возможных причин резкого снижения объёмов параллельного импорта - ужесточение санкционного давления западных государств на третьи страны, через которые до недавнего времени велись активные поставки попавших под ограничения товаров.