 

В РФ заявили о готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира; в Норвегии сказали, что Трамп на них давит

Россия в настоящее время поддержала бы кандидатуру президента США Дональда Трампа в качестве лауреата Нобелевской премии мира, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Одновременно Ушаков назвал чудовищной готовность президента Украины Зеленского тоже выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира (за поставки оружия Украине, если Трамп продаст ещё и "Томагавки").
В то же время Трамп пояснил президенту Финляндии Александру Стуббу, что США продают НАТО "много оружия" и большая часть его идёт на Украину; эту продажу оружия Украине через НАТО Трамп намерен продолжать.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возразил заместителю главы МИД РФ Сергею Рябкову, считающему, что импульс, достигнутый во время саммита на Аляске, исчерпан. Песков считает, что "импульс жив и, будем надеяться, будет жить дальше".
В Норвегии директор Института исследований проблем мира в Осло Нина Грегер заявила, что президент Трамп давит на Нобелевский комитет, намекая на возможные неприятности для Норвегии в случае, если Нобелевскую премию мира ему всё-таки не дадут.
