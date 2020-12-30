 

В РФ участились преступления террористического характера, половина из них приходится на Кавказ

 

Число преступлений террористического характера за два года в России выросло на 40%

"Второй год подряд в России фиксируется увеличение преступлений террористического характера. Относительно периода 2018 года массив указанных деяний возрос на 40% - с 1,6 тыс. до 2,2 тыс. Половина из них приходится на регионы, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ".

В этом году возросло количество уголовных дел по фактам организации незаконного вооружённого формирования или участия в нём (рост на 79,5%), организации деятельности террористической организации и участия в её деятельности (рост на 42,2%).

 

Участились и "киберпреступления": более 461 тыс. зафиксировано в России за 11 месяцев 2020 года, на них приходится почти четверть всех преступлений, совершенных в стране. 

В этом году более 70% всех мошенничеств совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Всего их зафиксировано свыше 215 тыс., что на 76,1% больше, чем годом ранее.

"При совершении 25,5 тыс. мошенничеств использовались электронные средства платежа. Заметное увеличение таких деяний зафиксировано в большинстве регионов".

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» МВД: За 10 месяцев число экстремистских преступлений выросло почти на 30%
» Прокуратура Москвы: ситуация с миграцией продолжает ухудшаться
» В СФО прокуратуры за 2011 год выявили 28 тысяч нарушения в сфере антиэкстремистского законодательства
» Нестабильность на Кавказе будут тушить бюджетными вливаниями
» Количество террористических преступлений, совершенных в СКФО с начала 2011 года, выросло на 19%
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Национализм в эпоху глобализма

Национализм в эпоху глобализма

Итоги-2020. В минусе не только Россия

Итоги-2020. В минусе не только Россия

Нет ничего более постоянного, чем временное. Приднестровское мировоззрение

Нет ничего более постоянного, чем временное. Приднестровское мировоззрение

Проблемы консолидации русской нации: пример Латвии

Проблемы консолидации русской нации: пример Латвии

«Холодно, репрессии и коронавирус»: тренды белорусского протеста середины декабря

«Холодно, репрессии и коронавирус»: тренды белорусского протеста середины декабря

Меч \

Меч "Святогора" над уральским посёлком Баранчинский

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В РФ участились преступления террористического характера, половина из них приходится на Кавказ

  • 15:49
  • 154

Путин утвердил ужесточающие законы, принятые Госдумой

  • 15:07
  • 199
Национализм в эпоху глобализма

Национализм в эпоху глобализма

Что писали о ковиде три знаменитых европейских философа в марте 2020 года

  • 10:03
  • 309

Обнаружен старейший в мире скребок, он использовался ещё до появления Homo Sapiens

  • 21:36
  • 468

Испания составит список тех, кто не хочет вакцинироваться от ковида, и передаст его в ЕС

  • 21:20
  • 460
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru