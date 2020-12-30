В РФ участились преступления террористического характера, половина из них приходится на Кавказ

Число преступлений террористического характера за два года в России выросло на 40%:

"Второй год подряд в России фиксируется увеличение преступлений террористического характера. Относительно периода 2018 года массив указанных деяний возрос на 40% - с 1,6 тыс. до 2,2 тыс. Половина из них приходится на регионы, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ".

В этом году возросло количество уголовных дел по фактам организации незаконного вооружённого формирования или участия в нём (рост на 79,5%), организации деятельности террористической организации и участия в её деятельности (рост на 42,2%).

Участились и "киберпреступления": более 461 тыс. зафиксировано в России за 11 месяцев 2020 года, на них приходится почти четверть всех преступлений, совершенных в стране.

В этом году более 70% всех мошенничеств совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Всего их зафиксировано свыше 215 тыс., что на 76,1% больше, чем годом ранее.