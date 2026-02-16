ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Херсонской, Белгородской областях, ДНР

В Новокаховском городском округе Херсонской области в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ погибла женщина 1955 года рождения, в Каховском округе дрон атаковал автомобиль, ранен 21-летний юноша.

Мирный житель ранен в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Ясиноватском муниципальном округе ДНР.

