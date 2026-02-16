 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Херсонской, Белгородской областях, ДНР

 

В Новокаховском городском округе Херсонской области в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ погибла женщина 1955 года рождения, в Каховском округе дрон атаковал автомобиль, ранен 21-летний юноша.

 

Мирный житель ранен в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Ясиноватском муниципальном округе ДНР.

 

В Белгородской области число раненых накануне в Никольском возросло до двух. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбое в работе ряда систем в региональном Центре обработки данных после массированных ракетных обстрелов и атак беспилотников.
