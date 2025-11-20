» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Херсонской областях, ДНР

В Новой Таволжанке Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, ранен
мирный житель. Ранены
женщина и мужчина в результате ударов дронов по гражданским автомобилям в Глотове и Рождественке. Ранены
мужчина и женщина при ещё одном ударе украинского дрона по автомобилю в Новой Таволжанке.
В Днепрянах Херсонской области в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ ранен
мирный житель. При атаке дрона на автомобиль ранены
два мирных жителя в Новой Каховке.
В Марьинке, ДНР, на взрывоопасном предмете подорвался мирный житель, он ранен
.
В Рязанской области обломки БПЛА вновь упали на предприятие, начался пожар
. Также из-за падения обломков БПЛА на Рязань частично перекрывались городские улицы.
Более 16 тысяч человек в Курской области остались без света
в результате ударов украинцев по подстанциям.
В Водяном в Запорожской области атакой ВСУ уничтожен
частный дом.