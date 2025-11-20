 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Херсонской областях, ДНР

В Новой Таволжанке Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, ранен мирный житель. Ранены женщина и мужчина в результате ударов дронов по гражданским автомобилям в Глотове и Рождественке. Ранены мужчина и женщина при ещё одном ударе украинского дрона по автомобилю в Новой Таволжанке.
В Днепрянах Херсонской области в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ ранен мирный житель. При атаке дрона на автомобиль ранены два мирных жителя в Новой Каховке.
В Марьинке, ДНР, на взрывоопасном предмете подорвался мирный житель, он ранен.
В Рязанской области обломки БПЛА вновь упали на предприятие, начался пожар. Также из-за падения обломков БПЛА на Рязань частично перекрывались городские улицы.
Более 16 тысяч человек в Курской области остались без света в результате ударов украинцев по подстанциям. 
В Водяном в Запорожской области атакой ВСУ уничтожен частный дом.
