На смерть Артура Климакова

Погиб один из главных людей наших гуманитарных миссий на Донбасс в 2014-2022 годах Артур Климаков. Пошёл в одиночный лыжный поход по Ладожскому озеру со своим лучшим другом псом Эрвином и провалился в полынью. Нашли через несколько дней. Эрвин долго не подпускал к погибшему хозяину, его убили.



У меня, конечно, кровавыми чернилами на лбу светится "Выход в тундру запрещён!" - сентенция, которую все юные норильчане писали в своих дневниках каждый раз после каждой школьной четверти и следовали твёрдо этому принципу. Тот, кто не следовал, тот умер. Без дураков, на всех вертолётов поиска и хорошей погоды на Таймыре не хватит.



Жаль, что Артур не следовал, но он не был норильчанином, напротив, был потомственным москвичом, а также художником и толкиенистом, очень известным в московском толкиенистском движении. Рвался во время миссий на Донбасс на самые опасные участки вопреки моим директивам, отданным моим не очень командным голосом. Я всё-таки отвечала за тех, кого привезла, пару раз устраивала разгон, но без толку.



Мне больше всего запомнилось, как мы прорывались в ЛНР в феврале 2015 года (после январской примерочной поездки) в один из самых тяжёлых периодов существования не республики, а её жителей. Мы везли в свалившийся от простуды Луганск, где во всех аптеках в блокаду осталась только зелёнка, медикаменты - противовирусные, жаропонижающие, обезболивающие, от кашля, от поноса, от сердечных проблем, от аллергии, антисептики и т.п. Памперсов немного везли, да. Меня потом бесили утверждения, что-де зачем везти памперсы, когда можно ребёнку сделать подгузник. Понимаете, что такое ребёнок в мокром подгузнике, когда при минусовой температуре в квартире выбиты обстрелом окна?



У меня был большой (в нужных ситуациях превращающийся в огромный - такая у него конструкция) английский чемодан на колёсиках, у Артура ростовой рюкзак, у Димы Панина - ростовой рюкзак и большая сумка. Тогда через границу в ЛНР вообще не пропускали, люди с небольшим кульком таблеток могли провести неделю, обходя инстанции в попытке добиться разрешения. Прошли мы границу только благодаря Артуру, его авантюрной жилке. С мордами кирпичом, когда внезапно сломались терминалы проверки на КПП. Нет, Артур тут не при делах, он просто быстро сориентировался и нас всех провёл.



Покойся с миром, светлый человек.



Артур на фото на фото крайний слева. Представляет нашу февральскую лекарственную гуманитарку.