 

На смерть Артура Климакова

Погиб один из главных людей наших гуманитарных миссий на Донбасс в 2014-2022 годах Артур Климаков. Пошёл в одиночный лыжный поход по Ладожскому озеру со своим лучшим другом псом Эрвином и провалился в полынью. Нашли через несколько дней. Эрвин долго не подпускал к погибшему хозяину, его убили.

У меня, конечно, кровавыми чернилами на лбу светится "Выход в тундру запрещён!" - сентенция, которую все юные норильчане писали в своих дневниках каждый раз после каждой школьной четверти и следовали твёрдо этому принципу. Тот, кто не следовал, тот умер. Без дураков, на всех вертолётов поиска и хорошей погоды на Таймыре не хватит.

Жаль, что Артур не следовал, но он не был норильчанином, напротив, был потомственным москвичом, а также художником и толкиенистом, очень известным в московском толкиенистском движении. Рвался во время миссий на Донбасс на самые опасные участки вопреки моим директивам, отданным моим не очень командным голосом. Я всё-таки отвечала за тех, кого привезла, пару раз устраивала разгон, но без толку.

Мне больше всего запомнилось, как мы прорывались в ЛНР в феврале 2015 года (после январской примерочной поездки) в один из самых тяжёлых периодов существования не республики, а её жителей.  Мы везли в свалившийся от простуды Луганск, где во всех аптеках в блокаду осталась только зелёнка, медикаменты - противовирусные, жаропонижающие, обезболивающие, от кашля, от поноса, от сердечных проблем, от аллергии, антисептики и т.п. Памперсов немного везли, да. Меня потом бесили утверждения, что-де зачем везти памперсы, когда можно ребёнку сделать подгузник. Понимаете, что такое ребёнок в мокром подгузнике, когда при минусовой температуре в квартире выбиты обстрелом окна?

У меня был большой (в нужных ситуациях превращающийся в огромный - такая у него конструкция) английский чемодан на колёсиках, у Артура ростовой рюкзак, у Димы Панина - ростовой рюкзак и большая сумка. Тогда через границу в ЛНР вообще не пропускали, люди с небольшим кульком таблеток могли провести неделю, обходя инстанции в попытке добиться разрешения. Прошли мы границу только благодаря Артуру, его авантюрной жилке. С мордами кирпичом, когда внезапно сломались терминалы проверки на КПП. Нет, Артур тут не при делах, он просто быстро сориентировался и нас всех провёл.

Покойся с миром, светлый человек.  

Артур на фото на фото крайний слева. Представляет нашу февральскую лекарственную гуманитарку.
 
На смерть Артура Климакова
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Друзья Артура Климакова разыскивают его кота Фаразона
» Посол России в США заявил, что "Донбасс и Луганск — это часть Украины"
» Путин отказался забрать Донбасс в состав России...
» Артур Кларк покинул нас
» Умер писатель Артур Хейли
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Друзья Артура Климакова разыскивают его кота Фаразона

На смерть Артура Климакова

ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Херсонской, Белгородской областях, ДНР

  • 22:56
  • 240

Эстония, Нидерланды, Польша и глава Еврокомиссии сделали воинственные заявления

  • 15:36
  • 618

В Кемерове новый россиянин за комментарии в соцсетях будет выдворен из РФ, а россиянин отправлен в колонию

  • 15:06
  • 307

Изгнанного из РФ комика в Казахстане проверяют за помощь СВО, в Польше принят закон о непривлечении воевавших за ВСУ

  • 13:10
  • 375
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram