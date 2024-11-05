 

В России снизилось число отказов от детей в роддомах

 

В России сократилось число отказов от детей в роддомах. «Доля новорожденных, от которых отказались родители, от общего числа родившихся в 2023 году составила 0,09 процента (0,11 процента — в 2021 году, 0,10 процента — в 2022 году)», — сообщают в Минздраве РФ.

По данным Минздрава, с 2012 года число отказов от детей в российских роддомах снизилось на 89 процентов, с 2022 года — на 24 процента. В ряде регионов отказы от младенцев фиксировали только несколько раз. Ни разу от детей не отказывались в Ненецком автономном округе в 2014, 2022, 2023 и 2024 годах. Среди регионов, которые вошли в тройку лидеров по снижению числа отказов, оказались Коми, Архангельская область и ХМАО.

«Когда в 2014 году мы начинали свою работу, с "отказницами" в роддомах никто даже не разговаривал: заполнила документы и до свидания. Считалось, что, если мама приняла решение, бесполезно пытаться сохранить для ребенка семью», — сказал методист Фонда профилактики социального сиротства Дмитрий Григорьев. По его словам, предотвратить отказ от ребенка в роддоме можно в 30-60% случаев.



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