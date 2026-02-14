 

Биолог рассказала, чем опасны ясенелистный клён и борщевик

Биолог Анна Герасимова рассказала об опасности ясенелистного (американского) клёна и борщевика Сосновского (включены Рослесхозом в перечень опасных видов чужеродных растений, которые способны нанести вред лесам).

"Инвазивное растение забирает ресурсы, которые использовали местные виды, и не дает им даже высунуться. Например, борщевик вылезает первым по весне, выбрасывает огромные листья и другим растениям просто не хватает света. Они не могут вырасти, зацвести, дать семена. Те, что остались в земле с прошлых лет, постепенно теряют всхожесть. Тем временем свои семена борщевик производит до 100 тыс. с особо крупных экземпляров. Им не питаются никакие местные насекомые, он выделяет особые фитонциды. Косить его плюс-минус бесполезно, даже крошечный обрубок постарается выкинуть миниатюрное соцветие и завершить плодоношение любой ценой".

В то же время ясенелистный клён "растёт с такой скоростью, что ни одно другое дерево не выдерживает конкуренции с ним за свет, воду и минеральные вещества в почве. На вырубку реагирует мощной порослью новых побегов. И многочисленные семена-вертолетики очень быстро захватывают территорию".

Помимо того, что эти виды подавляют другие растения, они пагубно сказываются на жизни животных, которые кормились другими (подавленными) растениями. 

