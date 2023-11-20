 

1% богатейших людей планеты испускает больше углеродных выбросов, чем 66% беднейших

Британская газета "Гардиан" опубликовала ключевые тезисы нового доклада "Оксфам", который подчёркивает разрыв между углеродным следом сверхбогатых людей -- и бедных. Так, на долю одного процента самых богатых (77 миллионов человек) пришлось 16% глобальных выбросов от потребления в 2019 году - больше, чем на все выбросы автомобилей и автомобильного транспорта. В целом на долю самых богатых десяти процентов приходится половина (50%) выбросов; за год сверхбогач производит столько углеродных выбросов, сколько бедняк произвёл бы за полтора тысячелетия.
Предполагается, что выбросы углекислого газа одним процентом самых богатых людей к 2030  году в 22 раза превысят уровень, соответствующий цели Парижского соглашения по снижению температуры на 1,5°C. Напротив, выбросы беднейшей половины населения земного шара останутся на уровне одной пятой от допустимого уровня в 1,5°C.
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APN.ru